В канун трагической годовщины, 34-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС, в Мозыре возле памятного знака прошел митинг. Участие в нем приняли представители районной администрации, силовики, представители предприятий и организаций Мозырщины.

Чернобыльская трагедия оставила след в жизни каждого мозырянина. Поэтому ежегодно, уже более 30 лет подряд, горожане собираются возле памятного знака «Жертвам Чернобыля». Чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия катастрофы и высказать слова благодарности людям, которые тогда поплатились своим здоровьем. На этот раз на митинг не приглашали ликвидаторов. Но оставить дату без внимания не могли. Слова благодарности в их адрес председатель райисполкома Елена Павлечко высказала от имени всех жителей района. Мирный атом 34 года назад в одночасье превратился в вышедшего из-под контроля монстра. Пожарные Чернобыля первыми вступили в борьбу с атомной стихией. Их подвиг и сегодня служит примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу. На митинге прочли молитву об упокоении душ погибших. Их память почтили минутой молчания. К памятному знаку «Жертвам Чернобыля» возложили цветы – от Мозырского райисполкома, Совета депутатов, Горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и жителей Мозыря. Чернобыльская авария признана крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой, которая изменила жизнь тысяч белорусов. Сегодня время преподносит новые вызовы, которые тоже меняют мир. Тем не менее, жизнь продолжается…

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ