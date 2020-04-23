На брифинге с участием сотрудников МЧС, лесхоза, экологов, районной администрации комплексно обсудили проблему лесных пожаров

Лесные пожары и загорания сухой растительности могут стать настоящим бедствием, если не принять должные меры. Сегодня на брифинге с участием сотрудников МЧС, лесхоза, экологов, представители районной администрации комплексно обсудили эту проблему.

Сегодня на фоне коронавируса даже недавний пожар в Чернобыльской зоне выглядит блекло. Хотя горел радиационный рыжий лес и огонь подбирался к реактору. Кстати, по словам специалистов в нашем районе радиационный фон оставался в норме. Високосный 2020 за 4 месяца уже показал, хорошего от него ждать стоит. Аномально теплая бесснежная зима на порядок сдвинула пожароопасный период, который начался в этом году в феврале. Количество пожаров в экосистемах по сравнению с 2019 выросло в разы. Чего стоят эти кадры из дачного поселка вблизи деревни Лубня, сделанные в конце марта. И хотя разгул стихии вовремя заметили – спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, масштабы трагедии поражают. Огонь уничтожил дома, хозпостройки. Чтобы не допустить ЧП в природных экосистемах, районная администрация разработала комплекс мер: это и регулярный мониторинг ситуации, рейды, активная работа с населением. Кстати, причина пожаров в экосистемах – пресловутый человеческий фактор. Одна из наиболее действенных мер – это запрет на посещение лесов. На территории Мозырского района он был введен 4 апреля. И хотя 23 апреля класс пожарной опасности с третьего снизился на четвертый, запрет действует – расслабляться не стоит. Лесхозы работают в режиме боеготовности. Пока одни борются с пожарами в экосистемах, другие наоборот создают пожароопасные прецеденты. Специалисты отмечают, население с каждым годом становится сознательнее. Люди понимают, что бороться с сухой травой с помощью огня – это варварский и опасный способ, а окурок, брошенный в лесу или непотушенный после пикника костер, могут стать причиной настоящей трагедии.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ