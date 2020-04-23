«Милиция – врачам». Калинковичские милиционеры провели благотворительную акцию

Постояльцы отделения круглосуточного пребывания Калинковичского территориального центра социального обслуживания населения для пожилых и инвалидов относятся к числу уязвимой категории. Именно их и сотрудников учреждения решили поддержать милиционеры. Правоохранители собрали деньги и приобрели предметы индивидуальной защиты. Сотрудники Калинковичского РОВД также помогли Озаричской участковой больнице. Милиционеры приободрили сотрудников медучреждения и, помимо средств индивидуальной защиты, передали сладкие угощения.