24 апреля пройдет «горячая линия» Комитета госконтроля Гомельской области

«Горячую линию» с жителями Гомельской области по вопросу соблюдения контролирующими и надзорными органами Гомельской области требований законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность, проведет начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета государственного контроля Гомельской области Ноздрин Виталий Леонидович. «Горячая линия» состоится 24 апреля 2020 г. с 11-00 до 12-00 по телефонам в г. Гомеле 8(0232)23-83-74, 23-83-83.