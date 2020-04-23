Аграрии активно сажают «второй белорусский хлеб». 309 гектаров посевных площадей Мозырщины отдано под картофель.

Сельскохозяйственные работы в этом году начались раньше обычного, причина – теплые зима и весна. Но работы уже в самом разгаре, как в личных хозяйствах, так и на предприятиях. Например, в «Козенках-Агро» сейчас сажают картофель. Съемочная группа телеканала оценила масштабы работ.

Длина одного рядка – 1 400 метров. Картофелесажалка захватывает всего 4 рядка. Представьте, что их на этом поле, а оно 80 гектаров, больше трех тысяч! Но всего через пару дней поле будет полностью засажено любимым белорусским овощем – картофелем. Кстати, почва полностью готова принять семена бульбы. Как по народному календарю, так и по технологическому, аграрному.

В этом году под картофель в «Козенках-Агро» отвели 80 гектаров. Меньше, чем в прошлом году, а вот урожай планируют получить больше. Ведь в бункере картофелесажалки только высококачественный отборный посевной материал. Картофель – культура капризная, любит влагу, а каждым летом ее становится все меньше. Поэтому и акцент в хозяйстве делают на новые элитные сорта. А еще активно, уже на стадии подготовки почвы и непосредственно посадки, ведут борьбу с вредителями, которые тоже любят картошку. Сажают «второй белорусский хлеб», параллельно сеют «царицу полей» – кукурузу. Главный агроном хозяйства Илья Поплавец признался, весна и сев – это только начало долгой крестьянской работы. Всего в районе четыре хозяйства специализируются на посадке картофеля. Кроме «Козенки-агро», это Мозырская овощная фабрика, Эксбаза «Криничная» и «Слободское имени Ленина». Всего под картофель в районе отведено 309 гектаров посевных площадей.