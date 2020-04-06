Соцработники помогают пожилым мозырянам

Специалистами Территориального центра социального обслуживания населения организована доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств пожилым мозырянам.

Помочь тем, кто в зоне риска. В период распространения коронавируса наиболее уязвимые категории граждан находятся под постоянным вниманием соцслужб. Специалистами Территориального центра социального обслуживания населения Мозырского района организована бесконтактная доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств пожилым и инвалидам. Зинаида Павловна к приходу соцработника подготовилась заранее: по телефону озвучила список продуктов, необходимую для покупок сумму завернула в пакет, его вынесла на лестничную площадку. Сохранять разумную дистанцию – одна из важных рекомендаций эпидемиологов. Поэтому последнюю инструкцию пожилая мозырянка озвучила на расстоянии.

Помощник по сопровождению отделения сопровождаемого проживания Надежда Алексеевна, как и два десятка ее коллег, сейчас активно помогает тем, кто принял решение остаться дома. Кроме удостоверения, у соцработников теперь обязательны маска, перчатки и антисептик. На горячую линию территориального центра соцзащиты с каждым днем поступает все больше звонков. В списках на доставку – самое необходимое: хлеб, колбасная продукция, бакалея, молоко. Сегодня не стоит посещать многолюдные места и лучше не пользоваться общественным транспортом. Об этом раз за разом напоминают все средства массовой информации. В мозырских поликлиниках рецепт можно заказать дистанционно. На дом пригласить почтальона, чтобы оплатить счета. Заявки на доставку от территориального центра принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам 22-52-26 или +375-33-600-49-27.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ