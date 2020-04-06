Кондуктору Мозырского автобусного парка Василию Васильцову областным руководством объявлена благодарность. За год работы молодой человек смог не только проявиться в профессии, но и продемонстрировать лучшие человеческие качества.

Василий Васильцов работает кондуктором не так давно, с прошлого лета. До автобусного парка трудился в строительном магазине. Круто поменять свою жизнь решил сам. И ни разу не пожалел об этом. Может быть, только в первое время, когда будильник срабатывал в четыре утра. Сегодня ранние подъемы уже норма. А работа с людьми доставляет удовольствие. Помочь с багажом, вынести коляску, вернуть утерянные ценные вещи и просто пожелать хорошего дня… За год работы в адрес молодого кондуктора от пассажиров поступали только благодарности. В итоге они аккумулировались в «благодарность» от имени областного руководства. За вежливость и настроение. Сам Василий говорит, если зайти в автобус с хорошим настроением, пассажиры ответят тем же. Разные маршруты, разные люди, ранние подъемы, сотни километров по кругу… Пока Василий Васильцов изменять профессии не собирается. Хотя и отмечает, что не все знакомые поддерживают его выбор. Зато пассажиры точно голосуют «за». Ведь даже взымать плату за проезд можно по-разному.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ