Кондуктору Мозырского автобусного парка Василию Васильцову областным руководством объявлена благодарность. За год работы молодой человек смог не только проявиться в профессии, но и продемонстрировать лучшие человеческие качества.
Василий Васильцов работает кондуктором не так давно, с прошлого лета. До автобусного парка трудился в строительном магазине. Круто поменять свою жизнь решил сам. И ни разу не пожалел об этом. Может быть, только в первое время, когда будильник срабатывал в четыре утра. Сегодня ранние подъемы уже норма. А работа с людьми доставляет удовольствие. Помочь с багажом, вынести коляску, вернуть утерянные ценные вещи и просто пожелать хорошего дня… За год работы в адрес молодого кондуктора от пассажиров поступали только благодарности. В итоге они аккумулировались в «благодарность» от имени областного руководства. За вежливость и настроение. Сам Василий говорит, если зайти в автобус с хорошим настроением, пассажиры ответят тем же. Разные маршруты, разные люди, ранние подъемы, сотни километров по кругу… Пока Василий Васильцов изменять профессии не собирается. Хотя и отмечает, что не все знакомые поддерживают его выбор. Зато пассажиры точно голосуют «за». Ведь даже взымать плату за проезд можно по-разному.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
Кондуктору Мозырского автобусного парка Василию Васильцову областным руководством объявлена благодарность
Кондуктору Мозырского автобусного парка Василию Васильцову областным руководством объявлена благодарность. За год работы молодой человек смог не только проявиться в профессии, но и продемонстрировать лучшие человеческие качества.