Двое в масках под видом сотрудников ОМОНа проникли в квартиру, связали хозяев и забрали их сбережения. Разбойное нападение раскрыто

17 января в одной из квартир мозырской многоэтажки раздался звонок. За дверью стояли двое мужчин в масках. Они представились сотрудниками спецподразделения. Хозяйка поверила и впустила. Незнакомцы связали женщину и ее супруга, затем обыскали квартиру. В сумке хозяйки они обнаружили крупную сумму в долларах. С деньгами неизвестные скрылись. на днях, спустя несколько месяцев, были установлены и задержаны подозреваемые. Оба – жители Гомеля, оба судимые: 46-летний мужчина – за незаконный оборот наркотических средств и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Второй, 28-летний парень, за покушение на убийство. К преступлению в Мозыре они готовились тщательно. Обсудили маршрут движения, транспорт, где и на чем будут добираться. Обговорили роль каждого уже на месте, пути отхода и план действий на случай, если что-то пойдет не так. При обыске квартиры одного из задержанных были обнаружены бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле. Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Продолжается работа по установлению всех деталей совершенного преступления.