С 20 по 24 апреля в Гомельской области проходит XVII областная профилактическая информационно-пропагандистская акция «Гомельщина — за здоровый образ жизни»

Профилактическая информационно-пропагандистская акция «Гомельщина — за здоровый образ жизни» в этом году направлена на отказ от вредных привычек как профилактику коронавирусной инфекции COVID-19. Всемирная организация здравоохранения неустанно напоминает нам о необходимости мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Эта рекомендация ставится на первое место в списке мер профилактики коронавируса. И не забывайте дезинфицировать свой смартфон. На самоизоляции можно полностью пересмотреть свои привычки: отказаться от вредных и внедрить полезные. Пандемия скоро закончится, а здоровье нам ещё потребуется. В рамках проведения акции в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» будут проведены «прямые» телефонные линии: с 20 по 24 апреля с 11.00 до 12.00, по телефону 257139 ответят специалисты – валеологи отдела общественного здоровья, 24 апреля 2020 года с 10.00 до 12.00 по телефону 251327 на вопросы ответит заведующий отделом эпидемиологии Миранович Наталья Александровна.