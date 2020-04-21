Доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Для одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов I и II группы, в Мозыре открыта новая социальная услуга

Сложная эпидемиологическая обстановка накладывает отпечаток на жизнь тысяч людей. В отделении сопровождаемого проживания Территориального Центра социального обслуживания населения тоже подстраиваются под жизненные реалии. Вместе с волонтерами сотрудники центра доставляют продукты тем, кто находится в зоне риска.

С проездным на автобусе или, как в этот раз, на микроавтобусе. Сотрудники центра соцобслуживания населения вместе с волонтерами красного креста и БРСМ посещают тех, кто находится в группе риска.

Ольга Анатольевна Лахадырь – инвалид по зрению. В последнее время из дома старается выходить реже. Тем не менее, гостей настоятельно приглашает пройти. Ольге Анатольевне напоминают о правилах безопасности и уточняют, чем еще могут помочь. Пакеты с продуктами могут оставить и у дверей, дабы минимизировать контакты. В любом случае, сотрудники центра и волонтеры стараются соблюсти все меры предосторожности. И помочь всем, кто в этом нуждается. Для одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов I и II группы, дети которых живут далеко, в Мозыре открыта новая социальная услуга. Пожилые мозыряне могут обратиться за помощь сразу в несколько организаций. Это Территориальный центр обслуживания населения, Красный Крест и БРСМ. Все телефоны вы видите на экране.

ТЦСОН Мозырского района — 8-033-600-49-27

Мозырская районная организация ОО «БРСМ» — 23-42-65

Мозырская районная организация Белорусского общества Красного креста — 22-88-73

Доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости осуществляется совершенно бесплатно. Оплатить нужно будет только сами покупки.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ