Накануне Радуницы автобусный парк № 2 организует дополнительные рейсы автобусов к кладбищу «Дрозды»

В связи с посещением гражданами городского кладбища «Дрозды» по благоустройству могил автобусным парком №2 с 21 по 27 апреля будут организованы рейсы городского экспрессного маршрута:

№ 1-Э «пл.Примостовая–кладбище Дрозды» с промежуточными остановками: «Швейная фабрика», «Автовокзал», «ул. Нефтестроителей», «перекресток ст. Мозырь», «д. Дрозды».

Время отправления от «пл. Примостовая» — 9.30, 11.00, 12.00, 14.00.

Время отправления от «кладбище Дрозды» — 10.05, 11.30, 12.25, 15.00.

Стоимость проезда — 70 копеек за одну поездку.

Проездные билеты на маршруте не действительны.

Льготы по оплате проезда предоставляются участникам ВОВ, инвалидам I-II группы, детям-инвалидам, детям до 7 лет.