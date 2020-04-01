Профилактическая акция «Дом без насилия» пройдет в Мозырском районе с 13 по 24 апреля

С 13 по 24 апреля на Мозырщине пройдет профилактическая акция «Дом без насилия». В течение двенадцати дней специально созданные межведомственные рабочие группы посетят по месту жительства семейных агрессоров, выступят в учреждениях образования и трудовых коллективах. Представители милиции, управления труда и социальной защиты, отдела образования, здравоохранения, а также различных общественных объединений проинформируют граждан о правовых нормах, действующих в данной области, помощи жертвам насилия, работе телефонов «горячих линий». По мнению организаторов, профилактическая акция позволит привлечь внимание населения, всех заинтересованных сторон к проблеме семейного насилия, расширить возможности по оказанию помощи его жертвам. Целью также является развитие навыков совместного общежития, которое исключает насилие.