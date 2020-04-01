В Мозыре организованы «горячая» телефонная линия для пожилых людей, а также бесплатная доставка продуктов, предметов первой необходимости и лекарств

Мозырский районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи оказывает информационную помощь одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет. Например, волонтеры могут подсказать телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии, близлежащих учреждений здравоохранения. Кроме того, по желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Молодежная горячая линия работает ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефон: 23-42-65.

А в Территориальном центре социального обслуживания населения Мозырского района организован прием заявок на бесплатную доставку продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств от одиноких пожилых граждан и инвалидов (на период распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19). Доставка будет выполнена в течение суток социальными работниками и волонтерами Центра. Покупка осуществляется за счет собственных средств одиноких пожилых граждан и инвалидов. Заявки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону 8-(033)-600-49-27. Оставайтесь дома! И берегите себя и своих близких!