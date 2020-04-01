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Рубрика: Новости

Проведение медицинских осмотров работающих приостановлено почти на месяц

1 апреля 2020, 19:31

В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, вызванной распространением инфекции COVID-19, в учреждениях здравоохранения приостановлено проведение медицинских осмотров работающих. На официальном сайте поликлиники №4 Мозыря соответствующее объявление появилось 31 марта. Согласно приказу Министерства здравоохранения Беларуси, приостановка профосмотров будет действовать до 20 апреля. В регистратуре 4-й поликлиники сообщают, водительскую комиссию пройти можно с 8 до 15 часов. Выписку из медицинских документов, которая нужна для этого осмотра, в своей поликлинике можно заказать дистанционно, позвонив в регистратуру. Забрать ее можно, не приходя в кабинет врача.

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