Отдел внутренних дел Мозырского райисполкома сообщает, что в связи со служебной необходимостью в настоящее время прием граждан руководством Мозырского РОВД будет осуществляться в телефонном режиме в соответствии со следующим графиком:

Начальник отдела полковник милиции Синельников Михаил

Николаевич, среда с 08:00 до 12:00, тел. 25-39-48;

Первый заместитель начальника – начальник криминальной милиции подполковник милиции Процко Андрей Вячеславович, четверг с 08:00 до 12:00, тел.25-39-24;

Вриод заместителя начальника, начальник милиции общественной безопасности майор милиции Баланчук Леонид Иванович, понедельник с16:00 до 20:00, тел.25-36-74;

Заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Ильюк Александр Васильевич, вторник с 16:00 до 20:00, тел. 25-36-86

Об изменениях режима приема граждан будет сообщено дополнительно!