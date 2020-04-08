Осторожно, горит лес! Накануне в Михалковском лесничестве произошел крупный пожар.

Запрет на посещение лесов в Мозырском районе действует уже несколько дней. Но, вероятно, о личной ответственности за природу помнит не каждый. Накануне в Михалковском лесничестве произошел крупный пожар. Оценить его последствия смогла наша съемочная группа.

Первый крупный лесной пожар в этом году случился на три недели раньше, чем в прошлом сезоне. Свое «черное» дело, скорее всего, сделали чья-то брошенная сигарета или костер в совокупности с теплой сухой погодой и сильным ветром. Специалисты службы охраны леса такое возгорание называют «низовЫм». В огне оказался практически весь нижний ярус леса, в том числе почвенная подстилка и мох. И хотя деревья практически не пострадали, ущерб природе нанесен значительный. 25 гектаров природной территории спасали более полусотни человек. Задействовали четыре пожарных машины Мозырского лесхоза, помогали коллеги из Ельска. Подключиться пришлось и расчетам МЧС. При нынешних погодных условиях лесной пожар сродни неуправляемому стихийному бедствию. Контролировать ситуацию работники леса стараются при помощи видеонаблюдения. В каждом лесничестве района у мониторов, на которые поступает изображение, организовано круглосуточное дежурство. Всего с начала года в лесном фонде уже зафиксировано 208 лесных пожаров. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Запрет на посещение лесов в Мозырском районе продолжает действовать: его нарушение грозит административным наказанием, вплоть до штрафа в 25 базовых величин. В некоторых случаях, ответственность может быть уголовной. Согласно статистике, в 9 из 10 случаев виновниками возгорания становятся люди. Спасатели и лесничие призывают мозырян и гостей региона не нарушать вынужденный заперт, и отложить лесные прогулки. Ведь кроме внушительных штрафов, есть и другая сторона проблемы: потушить лесной пожар можно быстро, а вот на восстановление природного великолепия уйдут десятки лет.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ