Почти лето! В Мозыре 7 апреля зафиксированы метеорекорды.

7 апреля метеорекорды обновлены во всех областях страны. В Гомельской области особо отличились два района: Октябрьский и Мозырский. В нашем районе был побит рекорд 2016 года. Тогда столбик термометра добрался до отметки в 18, 2 градуса. Вчера максимальная температура составила 19, 6 градуса по Цельсию.

Теплее всего минувшим днем было в Житковичах – 22,8 градуса. Рекорд дня для всей территории страны был поставлен 7 апреля 1975 года в Василевичах. Тогда воздух прогрелся до 26,2 градуса. Сегодня. 8 апреля, по прогнозу синоптиков, температура существенно не изменилась, 9-го начнется похолодание. Кстати, по данным метеонаблюдений за 131 год, самый холодный день 8 апреля был в 2013. Столбик термометра опустился до минус 4, 3 градуса. Теплее всего в этот день в Мозыре было в канун трагических событий 1986 года. Тогда была зафиксирована температура в 23 с половиной градуса.