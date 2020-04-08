Кастинги белорусского «X-Фактора» перенесли на май.

Живые прослушивания белорусского «Х-фактора» приостанавливают из-за ситуации с коронавирусом, но подать заявку онлайн еще можно. Белтелерадиокомпания приостановила проведение прослушиваний и составляет новый график предкастингов самого масштабного вокального шоу страны X-Factor, — сказано в заявлении организаторов шоу. Несмотря на то, что кастингов не будет до конца апреля, отправить заявку можно через Viber на номер 8(029) 105-91-02. Также можно загрузить видео к себе на страничку и поставить обязательные хештеги #XFactor_кастинг_Беларусь #XFactorBelarus. X-Factor обязательно приедет во все запланированные города, но все подробности озвучит чуть позже! а пока призывает талантов: «Репетируйте дома, оттачивайте свое вокальное мастерство и готовьте креативные номера, чтобы оставить яркий след в сердцах продюсерской команды!»