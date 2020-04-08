На московской Открытой олимпиаде по программированию четыре школьника Гомельщины завоевали дипломы. Двое из них – воспитанники мозырского Клуба юных пожарных.

С 5 по 7 марта в Москве прошёл заключительный этап 14-й Открытой олимпиады школьников по программированию. Соревнования проводились в три этапа – два заочных и финальный. В заочном этапе приняли участие более 2000 школьников, а на заключительный в Москву приехали свыше 400 школьников из 7 государств: России, Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Сербии, Украины. Участникам в каждый из дней олимпиады предлагались для решения по четыре задачи алгоритмического характера. Качество работы написанных участниками программ, оценивалось автоматической системой тестирования. По итогам Открытой олимпиады 107 участников были награждены медалями и дипломами олимпиады. Два участника из Мозыря, это Андрей Мищенко и Станислав Дамасевич награждены дипломами II степени. Ещё два участника из Гомеля получили дипломы III степени. Эта олимпиада имеет первый (наивысший) уровень и даёт возможность льготного поступления без вступительных испытаний в ряд высших учебных заведений Российской Федерации. Кстати, финансовую помощь в организации поездки мозырянам оказал резидент Парка высоких технологий – компания «СмартАйТи», директор которой Александр Кулицкий – выпускник кружка спортивного программирования «Клуба юных пожарных г. Мозыря».