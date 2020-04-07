Под прикрытием коронавируса. Осторожно, мошенники!

Правоохранители предупреждают: под видом соцработников или курьеров службы доставки в дома одиноко проживающих пожилых граждан могут проникать мошенники. О правилах безопасности рассказывают представители Мозырского РОВД.

Когда коронавирус становится «корона-бизнесом». В Беларуси, в целом, и на Мозырщине, в зоне риска оказались пенсионеры. Причем речь, в данном случае, идет не о потере здоровья, а о потере денежных средств. Нечистые на руку и по совести люди проникают в квартиры под разными предлогами. Самый распространенный – оказание услуг социальной службы.

Работниками Территориального центра социальной защиты населения действительно организована доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. Основные адресаты – пожилые люди, выбравшие режим самоизоляции. При этом важно помнить два правила: заказы выполняются бесконтактным способом, без входа в квартиры или дома. И у каждого соцработника при себе имеется специальное удостоверение. Способы мошенничества аферисты придумывают постоянно. Кто-то использует интернет-пространство, другие идут, что говорится, «в люди». Будьте осторожны, если вам начнут предлагать амулеты от коронавируса, волшебные маски и целительные снадобья. Сертифицированные медпрепараты можно купить только в аптеке! И не пускайте в дом посторонних людей, чтобы не дать мошенникам нажиться на всеобщей панике!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ