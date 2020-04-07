Запах гари в воздухе сегодня насторожил мозырян. С чем связано задымление?

Дымка над городом появилась сегодня утром. Едкий запах в некоторых микрорайонах чувствовался сильнее, в некоторых меньше. Как известно, дыма без огня не бывает. В Мозырском районном подразделении пояснили, что в связи с установившейся тёплой и засушливой погодой на первый план вышла проблема выжигания сухой растительности. В выходные наблюдался пик пожаров в экосистемах. В настоящее время на территории Мозырского района действующих загораний в экосистемах нет.

Инженерно-инспекторским составом Мозырского ГРОЧС активно проводятся рейдовые мероприятия по разъяснению населению правил безопасности для предотвращения пожаров в экосистемах с помощью бесед и через оформление информационных стендов по безопасности. В крайних случаях от бесед переходят к мерам административного взыскания. Штраф за выжигание сухой растительности на корню, а также разведение костров в запрещённых местах запрещено может достигать 40 базовых величин.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ