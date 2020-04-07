Медицинские маски от местных производителей. Где купить и сколько стоят?

Где купить медицинскую маску? С таким вопросом мозыряне обращаются не только в аптеки, но и в редакцию Телеканала Мозырь. Наш корреспондент Лидия Потар выяснила, есть ли в городе средства защиты и по какой цене их можно купить. Подробности в сюжете.

Количество мозырян, желающих купить медицинскую маску, в последнее время резко увеличилось. Некоторые аптеки объявления об отсутствии этого товара вывешивают прямо на входе. Сайты поиска медицинских товаров подсказывают, что маски есть в двух-трех аптеках города. Ажиотажный спрос на эти средства защиты решили сбить силами сразу нескольких местных предприятий. В Доме быта «Сузорье» ежедневно отшивают до тысячи бытовых масок. Начали с прошлой среды, пока спрос на товар постоянный. Целые партии забирают организации и предприятия, реализуют товары в торговом павильоне на Притыцкого и в собственном ателье. Товар, кстати, сертифицированный. Стоимость одной бытовой маски – 2 рубля 40 копеек. Материал – бязь. Маску можно стирать и использовать многократно. В Доме быта «Визит» за масками каждый день выстраиваются целые очереди. Хотя, по словам администрации, сегодня ателье шьет около 3000 бытовых масок в день. Чтобы удовлетворять потребности горожан, здесь третью неделю работают без выходных. Разные цвета и даже разные дизайны. В ателье быстро поняли, что мозыряне начинают использовать средство защиты как модный аксессуар и стараются соответствовать тенденциям. Многие приходя, оставляют заказ на определенную модель. Стоимость варьируется от полутора рублей до двух рублей 40 копеек.

А это цех корсетных изделий Мозырской фабрики художественных изделий. Наряду с предметами белья, здесь тоже шьют бытовые маски. Примерно 1200 в день. Реализуют предприятиям и населению. Розничная цена 2 рубля 65 копеек. Швейная фабрика «Надекс» сегодня тоже шьет маски, около 10000 ежедневно. Здесь они одноразовые из спанбела. Правда, пока предприятие работает на давальческом сырье, выполняют заказы предприятий. Но с этой недели начнут работать для населения. Маски появятся в фирменной торговой сети. Мозырянам остается только выбрать для себя подходящий вариант не забывать о других способах защиты от вируса. Таких как дистанцирование и регулярная гигиена рук.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ