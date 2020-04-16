Метеорологи на 16 апреля прогнозировали штормовое предупреждение, прогноз оправдался. В районе Мозыря можно лицезреть непривычную картину.

Песчаная буря в Мозырском районе. Характерное для пустыни природное явление уже и на белорусском Полесье. Причины тому – засушливая погода и сильный штормовой ветер, который поднимает в воздух землю с полей, превращая ее в клубы пыли. Видимость на отдельных участках дорог всего несколько метров. Мозырь оказался в пыльном кольце. По прогнозам синоптиков 16 апреля скорость ветра в районе достигала 22 метров в секунду, было объявлено штормовое предупреждение. В такие дни сотрудники МЧС призывают соблюдать правила безопасности. По возможности не выходить из дома, машины парковать подальше от деревьев.