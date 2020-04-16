Овощи от Мозырской овощной фабрики

Томаты и огурцы от Мозырской швейной фабрики в рекламе не нуждаются. За тем, как растут популярные овощи, наблюдала съемочная группа Телеканала.

Два с половиной гектара тепличных угодий мозырской овощной фабрики отведено под томаты. Практически на всей этой территории произрастает голландский гибрид болена. Этот неприхотливый и нетребовательный сорт томата, обладающий хорошими внешними данными, к тому же весьма плодовит, а урожайность – это залог успеха, считают на предприятии. Рассаду посадили на рубеже 2019-2020 года. В торговлю уже поступили первые 6 тонн. И хотя фабрика делает основной упор на производство томатов, они более рентабельны, в фирменной и торговой сети района реализовано 30 тонн огурцов. Небольшие по размеру, колючие… Такие как с грядки! Важная особенность продукции мозырской овощной фабрики — это использование биозащиты, то есть с вредителями борются экологичными способами.

Кстати, продукцию мозырской овощной фабрики регулярно проверяют санитарные врачи, и на наличие тяжелых металлов, и на наличие нитратов. Овощи должны быть полезными, красивыми, вкусными. И еще – приносить прибыль. Поэтому на предприятии и экспериментируют с гибридами. В качестве эксперимента высаживают грядку нового сорта, а потом за ней наблюдают: урожайность, требовательность к условиям, восприимчивость к вредителям. Оптимальные гибриды из подопытных объектов переходят в ранг основных овощей.

На мозырской овощной фабрике планируют не снижать прошлогоднюю планку. То есть в торговую сеть за этот сезон поступит 1 тысяча 100 тонн томатов и 200 тонн огурцов.