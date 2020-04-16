Сотрудники Мозырской ГАИ поймали бесправника из Калинковичей.

Вечером 13 апреля мозырские госавтоинспекторы патрулировали улицу Иваненко. Внезапно автомобиль «Мазда» резко свернул с проезжей части в сторону частного сектора. Экипаж ГАИ решил проверить водителя иномарки. Однако тот требование об остановке, причем неоднократное, игнорировал. Только после предупреждения об использовании огнестрельного оружия автомобиль остановился. За рулем «Мазды» находился 19-летний житель Калинковичского района. Молодой человек купил машину без переоформления документов и никогда не имел водительского удостоверения.