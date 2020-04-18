С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

Пасхальное поздравление епископа Туровского и Мозырского Леонида.

18 апреля 2020, 12:42

Комментарии запрещены
«