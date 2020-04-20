20 апреля АП-2 отмечает юбилей – 65 лет со дня основания

Автобусному парку № 2 – 65 лет. Юбилей – это повод вспомнить историю, хотя на предприятии о своей истории никогда не забывают. К памятной дате даже создали мобильный музей на колесах – это уже списанный автобус, который служит сугубо для размещения экспозиции. Здесь собраны десятки уникальных экспонатов. По этому телефону когда-то разговаривали, на этом калькуляторе считали, эту форму носили. До 1935 года в Мозыре автотранспортных предприятий не было. В 1935 году была создана первая организация «Автодор». После освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков в 1944 года организована автотранспортная колонна. В апреле 55 года ее разделили на пассажирскую и грузовую. И именно 20 апреля 1955 года считается днем образования Мозырской пассажирской автоколонны, родоначальника Мозырского автобусного парка. Тогда в автохозяйстве было 27 единиц подвижного состава, которые обслуживали городские, пригородные и междугородные маршруты. Ремонтно-техническая база представляла собой всего один бокс. С годами предприятие развивалась и разрасталось. Сегодня коллектив автобусного парка № 2 – это более 650 специалистов: администрации, водители, кондукторы, слесари, медики, мойщики техники и другие. На балансе предприятия сейчас 156 автобусов разной вместимости, филиал обслуживает Мозырский, Лельчицкий, Ельский районы. На данный момент только в Мозыре – 21 городской маршрут. Также филиал осуществляет грузовые перевозки во внутриреспубликанском и международном сообщении.

Автобусный парк – победитель многочисленных конкурсов и соревнований, в этом году на подведениях итогов по социально-экономическому развитию района предприятие заняло почетное второе место.