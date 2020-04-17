Контроль за самоизолировавшимися

Оставайтесь дома! Этот призыв сегодня актуален для всех. Но для некоторых людей – обязателен к исполнению. Самоизоляцию части мозырян контролируют правоохранительные органы.

Дальнобойщик Владимир Зарубин 13 апреля на самолете вернулся в Беларусь из Западной Европы. В аэропорту взяли тест на коронавирус, результат еще не сообщили, настоятельно рекомендовали на малой родине – Мозыре— самоизолироваться на 14 дней.

Тем, кто прибыл в Беларусь из стран с неблагополучной эпидситуацией, двухнедельная самоизоляция – это непросто рекомендация, а обязанность, закрепленная постановлением Совмина. В документе прописаны правила самоизоляции. Их соблюдение контролируют сотрудники правоохранительных органов и врачи. Адреса для проверки передают в местные органы из пограничного комитета.

На 17 апреля в Мозырском районе по официальным данным 155 человек прибыли из стран с неблагополучной эвидситуацией, в большинстве своем – это дальнобойщики. Ежедневно список обновляется. Один мужчина на данный момент числится в розыске. Правоохранители отмечают, большинство обязанных самоизолироваться мозырян сознательны и дисциплинированы. Кто-то специально снимает квартиру, чтобы не подвергать семью опасности, кто-то уезжает на дачу или в деревню, в так называемый, дедовский дом. Бывают и курьезные случаи. Например, недавно мужчина, находящийся на вынужденном карантине в одной из деревень Мозырского района, сам звонил в милицию и просил, чтобы прислали кого-то для проверки. Устал от одиночества и от отсутствия живого общения.