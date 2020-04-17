Пасхальные традиции: соблюдать или воздержаться?

Близится один из главных православных праздников – Воскресение Христово. Стоит ли в сложившейся эпидемиологической обстановке посещать храмы и принимать участие в религиозных обрядах? За комментариями мы обратились к священнослужителям.

В воскресенье, 19 апреля, верующие отметят древнейший и самый важный христианский праздник — Пасху. Литургии в честь Воскресения Христова отслужат во многих храмах. Стоит ли в сложившейся эпидемиологической обстановке принимать участие в религиозных обрядах? Это вопрос сегодня буквально висит в воздухе. Священнослужители каждого верующего призывают к личной сознательности: в православный храм можно, но только в том случае, если чувствуешь себя хорошо, и нет симптомов респираторных заболеваний.

Куличи и пасхи будут освящаться в Великую субботу на открытом воздухе. Это позволит прихожанам находиться на расстоянии.

Во всех храмах города и района строго выполняются рекомендации Министерства здравоохранения и Госсаннадзора. Проветривание, уборка и обработка антисептиком обязательны. Все – для общей безопасности.