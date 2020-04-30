Отсрочка по полной оплате за газ и отопление для не занятых в экономике

Полную оплату за отопление и газ с граждан не занятых в экономике, планировалось взымать с 1 мая текущего года. Постановлением Совета Министров от 23 апреля введение полной оплаты переносится на 1 мая 2021 года. Газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и теплоснабжение с 1 мая 2021 года будут оплачиваться по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих услуг. При этом полную стоимость услуг по горячему водоснабжению так называемые «тунеядцы» оплачивают с января 2019 года. Информация о том, сколько именно белорусов попало в списки незанятых, пока не озвучивается, поскольку база регулярно обновляется. Пока специалисты оперируют лишь приблизительной цифрой — около 500 тысяч человек.