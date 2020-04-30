Мозырским районным отделом СК завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ

Почти полкилограмма амфетамина и другие психотропы, незаконное приобретение и хранение оружия, несколько конфискованных личных автомобилей и больше 60-ти тысяч долларов. Мозырским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, возбужденного в отношении 36-летнего неработающего местного жителя.

Мозырским районным отделом Следственного комитета завершено расследование резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых в ближайшее время окажется 36-летний неработающий мозырянин, который любил жить красиво. Но средства для этого добывал незаконным путем – продавая наркотики. Только в октябре 2019 года он совершил не менее двух сделок по продаже психотропов своим знакомым. Всего по версии следствия, обвиняемый приобрел почти 430 граммов амфетамина, а также порошкообразное вещество и таблетку, содержащие МДМА. Особо опасные вещества мужчина перевозил как в своих автомобилях (Audi A5, Land Rover, Mazda), так и на машине супруги. При этом часто бывая в состоянии наркотического опьянения. В ходе расследования выявлены факты незаконного приобретения и хранения обвиняемым огнестрельного оружия, смеси бездымных порохов и автоматного патрона. Допрошено свыше 35 свидетелей. К материалам уголовного дела приобщены заключения более 50 различных экспертиз. На имущество мозырянина (автомобили, денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте) на общую сумму свыше 128 тысяч рублей наложен арест. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.