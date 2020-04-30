Красивый юбилей сегодня отмечают сотрудники крупнейшего учреждения культуры. Цеху хорошего настроения Мозырского нефтеперерабатывающего завода – 30 лет!

Центр культурной жизни микрорайона «Молодежный», да и всего Мозыря, отмечает 30-летие. Ровно столько лет назад появился архитектурный гигант – Дворец культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Дворцовая история, начавшаяся с нескольких коллективов, сегодня пишется как ветеранами сценического труда, так и молодежью. Уникальные и современные технологии, мощная поддержка нефтепереработчиков, сплоченный коллектив и безграничная любовь посетителей. И пусть нынешней весной вся культурная сфера страны переживает период затишья, впереди – еще много ярких событий, мероприятий и концертов. И среди них, мы надеемся, обязательно будет праздник, посвященный открытию юбилейного сезона Дворца культуры нефтепереработчиков.