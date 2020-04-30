Трактор столкнулся с МАЗом. Авария возле Творичевки

30 апреля в Мозырском районе произошла серьезная авария. Предварительно, трактор «Беларус» с прицепом и автомобиль МАЗ двигались по республиканской трассе в направлении города. На перекрестке возле деревни Творичевка водитель трактора собирался повернуть налево, на ферму, в это время водитель МАЗа решил его обогнать. Произошло столкновения. От сильного удара оба транспортных средства опрокинулись, а трактор буквально развивался на запчасти. Оба водителя доставлены в больницу. Проводится проверка. К слову, на этом участке дороги аварии происходят довольно часто. Причина происшествий – нарушение правил обгона и превышение скорости.