Горячей воде в мае быть! В графиках отключения котельных и теплосетей для планового ремонта произошли изменения

Приятная новость в канун майских праздников! В графиках отключения котельных и теплосетей для планового ремонта произошли изменения. Это связано с эпидемиологической ситуацией и соответствующими рекомендациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Горячая вода в мае будет во всех мозырских домах.

Эта новость точно войдет в ТОП-лучших за месяц! В нынешний эпидсезон принято решение не отключать горячую воду в мае. Раньше сообщалось, что остановка котельных и тепловых сетей для профилактического ремонта в сезоне-2020 будет проводиться в обычном режиме. Но на днях пришло приятное уточнение: сроки передвинули. По обновленному графику дома, относящиеся к котельной по улице Интернациональная, 1а/1, без горячей воды останутся с 1 по 12 июня. В эти же сроки временные неудобства испытают жители микрорайона «Заречный». Дальше – пока без изменений. С 4 по 18 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать сразу в нескольких микрорайонах, по адресам, которые вы видите на своих экранах. С 15 по 26 июня к «советскому» способу купаться и мыть посуду – при помощи чайников и тазиков – на время вернутся жители центральных улиц. Тех, которые обслуживает котельная по Рыжкова, 15. И с 17 по 30 июня остановятся тепловые сети «СВК-город». Весь список адресов – вновь на ваших экранах. В июле, с 6 по 17, без горячей воды останется микрорайон «Железнодорожный». С 13 по 24 июля профилактический ремонт ждет котельную по переулку Швейный, 4. И с 15 по 28 июля останавливаются тепловые сети «Сидельники». Не исключено, что и этот график – не последний в

нынешнем сезоне. Следите за новостями на телеканале «Мозырь».