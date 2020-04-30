Дождались! В мозырских квартирах отключают отопление

Отопительный сезон 2019-2020 выдался довольно продолжительным. Батареи начали включать раньше среднестатистических сроков — 27 сентября, а вот отключать жилые дома от тепла – позже. Отапливали до конца апреля. Мозыряне, с нетерпением ждавшие потепления в квартирах, теперь ждут не дождутся, когда климат дома перестанет быть тропическим, а форточки открытыми. За последние три дня среднесуточная температура воздуха колебалась. Так, в 27 апреля средняя цифра была в районе 8 градусов, 28 – около 12, а 29 – в среднем 16 градусов. Напомним, отключение тепла в жилом фонде производится обычно после того, как средняя температура продержится на уровне 8 градусов в течение 3 дней. С учетом погодной статистики, отопление в городе, наконец, решено отключить. Уже сегодня батареи в квартирах начнут остывать. 30 апреля исполком принял решение об окончании отопительного периода.