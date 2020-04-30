Массового «Первомая» не будет

COVID-19 продолжает наносить удары по культурной и досуговой жизни мозырян. После отмены концертов, театральных премьер и спортивных мероприятий настал черед массовых городских праздников.

Из года в год 1 Мая в Мозыре отмечается красочно и масштабно: стилизованными представлениями в городском парке, концертами и массовыми гуляниями. Сегодняшние реалии продиктовали другие условия, поэтому маевку-2020 мозырянам предлагается отметить в домашнем формате или режиме онлайн. Центральные национальные телеканалы покажут праздничные концерты и старые добрые фильмы. А вот большого культурно-массового праздника, с торговлей, аттракционами и развлечениями, не будет. Что касается 9 мая, проведение юбилейного парада и других крупных мероприятий остается под вопросом.