Крупный природный пожар ликвидирован в Петриковском районе

Утром 29 апреля при мониторинге оперативной обстановки сотрудники МЧС с вертолета заметили возгорание в пойме реки Припять, на расстоянии около 4 км от деревни Конковичи Петриковского района. Фронт пожара составлял 1,5 км, площадь около 5 га, причем, огонь двигался параллельно деревне, где проживают более 500 человек. Осложняло ситуацию то, что пожар был в пойме Припяти, проезд техники к месту ЧП был невозможен. Поэтому тушили с воздуха, поэтому выполнялись работы по дополнительной опашке леса. С воздуха были совершены в общей сложности 46 сбросов воды. Были рассредоточены специалисты лесхоза, со стороны леса был запущен встречный пал, который уменьшил фронт пожара на 1 км. В 10 часов пожар был полностью ликвидирован. Авиация МЧС работала также на мониторинге и ликвидации пожара в Калинковичском районе, где горел лесной массив. Вертолетом МИ-8 осуществлены 7 сбросов воды.