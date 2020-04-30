Подведены итоги конкурса «Спасатели глазами детей». «Кошкин дом» Дарьи Ноздрачевой — призер республики

Подведены итоги республиканского конкурса «Спасатели глазами детей». Одной из лучших работ признан «Кошкин дом» ученицы 9-й школы Даши Ноздрачевой.

15-летняя Даша Ноздрачева старательно трудится над дипломной работой. Избушка на курьих ножках станет своеобразным итогом нескольких лет обучения декоративно-прикладному искусству. А это – тот самый «Кошкин дом», за который в феврале активно голосовали мозыряне. Благодаря сильной поддержке творческая работа ученицы 9-й школы прошла сначала в областной финал конкурса «Спасатели глазами детей», а затем – в республиканский. Недавно стало известно, у Даши Ноздрачевой – 2 место.

Свой «Кошкин дом» и другие работы Даша делала под руководством педагога Светланы Борисейко. Такие факультативные занятия в 9-й школе проводятся для разных классов и объединяют талантливых ребят. Республиканский конкурс «Спасатели глазами детей» — проект ежегодный и традиционный. На него участники со всей страны предоставляют рисунки, плакаты, модели техники, статуэтки и куклы. Это своеобразное отражение чрезвычайных ситуаций в мире, мечты и фантазии на тему безопасного завтра.