На Мозырском НПЗ произошел пожар, горела вылившаяся отбензиненная нефть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Информация об инциденте на предприятии поступила спасателям 16 апреля в 05.57. Сообщалось о выходе отбензиненной нефти с последующим горением в результате разгерметизации фланцевого соединения обратного клапана трубопровода.

Работники МЧС провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. В 06.13 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина инцидента устанавливается.