На Мозырском НПЗ произошел пожар, горела вылившаяся отбензиненная нефть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Информация об инциденте на предприятии поступила спасателям 16 апреля в 05.57. Сообщалось о выходе отбензиненной нефти с последующим горением в результате разгерметизации фланцевого соединения обратного клапана трубопровода.
Работники МЧС провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. В 06.13 возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина инцидента устанавливается.
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На Мозырском НПЗ произошел пожар
17 апреля 2020, 20:12
На Мозырском НПЗ произошел пожар, горела вылившаяся отбензиненная нефть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.