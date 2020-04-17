Пасхальные куличи от «СМАКа»

Аппетитные булочки, красивые тортики, интересные пирожные… Выпечка в магазинах «Смак» всегда отличается разнообразием. Кондитерские изделия — это изюминка магазина. Сегодня практически вся красота скрыта под индивидуальной упаковкой. Но вот ароматы, исходящие их кондитерского цеха утаить невозможно. Они будоражат воображение и вызывают аппетит. Здесь стараются угодить и сладкоежкам и любителям чесночно-пряной выпечки и тем, кто к выбору подходит исходя из критериев полезности.

«Смак» — это синоним слава вкус. Местные кондитеры названию стараются соответствовать. В последние дни в ассортимент добавили еще и пасхальную выпечку. А поскольку кулич – это особое изделие, то и готовить его нужно по-особенному.

В кондитерском цеху кипит работа. Подготовленное тесто отправляют в бумажные формы, затем на расстойку в специальные шкафы. Новейшее оборудование позволяет соблюсти необходимые влажность и температуру. Затем подросшие куличи выпекают в печах. Профессионализм кондитеров, современное оборудование плюс выверенный рецепт, включающий только натуральные ингредиенты. В итоге куличи, как на подбор – красивые, невесомые, с румяной корочкой.

Куличи от «Смака» выпекаются в трех весовых категориях: 150, 200 и 300 граммов. От этого зависит и цена. Она стартует от 99 копеек, средний кулич стоит 1.35, а самый большой – 1рубль 99. Многие мозыряне «смаковские» куличи уже попробовали. Здесь они оптимально сладкие, пышные, такие не у каждой хозяйки удаются. Чтобы к светлому воскресенью безошибочно поставить на стол самый вкусный пасхальный кулич – лучше довериться профессионалам вкуса – кондитерам «Смака».