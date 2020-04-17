В Мозыре на католическую Пасху возле православного собора произошло нестандартное криминальное происшествие. Подробности далее.

Закон джунглей: выживает сильнейший. На католическую пасху возле православного собора пьяный 39-летний попрошайка ограбил мужчину в инвалидной коляске, который тоже просил милостыню. Потерпевший в силу ограниченных возможностей не смог помешать мозырянину, тот попытался скрыться. Беспринципного преступника задержали прихожанки, а сторож, который наблюдал за происходящим по камерам видеонаблюдения, вызвал милицию. Следователи квалифицировали действия мужчины как разбой. Возбуждено уголовное дело.