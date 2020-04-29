Мозырский район и совхоз-комбинат «Заря» занесены на Республиканскую доску Почета

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля подписал указ № 136 «О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2019 год». На доску Почета будут занесены 62 победителя соревнования. Это лучшие организации в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, торговли, транспорта, образования, культуры, здравоохранения. Среди них победителей – и мозыряне. В номинации «За достижение в 2019 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития» среди районов победителем признан Мозырский район. В числе лучших среди организаций сельского хозяйства – КСУП «Совхоз-комбинат «Заря».