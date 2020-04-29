Память, передающаяся через поколения… На Гомельщине прошел финальный этап республиканской акции «Во славу общей Победы»

На Гомельщине прошел финальный этап республиканской акции «Во славу общей Победы». Торжественный митинг состоялся на мемориальном комплексе «Операция «Багратион» в Светлогорском районе. Именно к этому памятнику привезли капсулы с землей, собранной на братских могилах и воинских захоронениях, со всех районов Гомельщины.

Финальный этап республиканской акции «Во славу общей Победы», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на Гомельщине решено было провести в знаковом для всех белорусов месте. Возле мемориала «Операция «Багратион», который установлен на 71-м километре трассы Р-31 в районе деревень Раковичи и Михайловка Светлогорского района. Здесь собрались представители всех районов Гомельщины. С собой они привезли капсулы с землей, собранной с братских могил и воинских захоронений. Делегацию Мозырщины возглавила председатель райисполкома Елена Павлечко. В капсуле Мозырского района – земля с более чем 30 воинских захоронений. В целом, на Гомельщине их около 1000. За время акции все захоронения были приведены в порядок.

К празднику Победы в Светлогорском районе откроется мемориал у сожженной деревни Ола. Мемориал «Операция «Багратион» возвели 21 июня 2014-года, по случаю 70-летия освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков. Именно с этих мест начиналась одноименная военная операция, одна из крупнейших за всю историю человечеств. В 44 году в результате двухмесячного наступления была полностью очищена от фашистов белорусская земля, отбита часть Прибалтики, освобождены восточные районы Польши. Идея установить мемориал здесь, на этом месте, принадлежит писателю, публицисту Изяславу Котлярову. Память, передающаяся через поколения… Сегодня на этом месте собрались потомки солдат Победы. Но незримое присутствие героев великой отечественной чувствовал на себе каждый. Капсулы из 21 района и города Гомеля, которые хранят священную землю, в торжественной обстановке были переданы настоятелю храма Всех Святых Минска протоиерею Федору Повному. Все капсулы будут помещены в крипту храма.

К каждой капсуле прилагается список имен погибших, захороненных воинов, мирных граждан, а также информация о военных событиях местности, о вкладе местного населения в борьбу с немецкими захватчиками, о людях, отличившихся в боях или подпольном сопротивлении, о потерях и жертвах мирного населения.

Акция на Гомельщине завершилась. Финалом торжественного митинга стало возложение цветов к мемориалу «Операция «Багратион». Финал республиканской акции «Во славу общей Победы» назначен на 9 мая 2020 года.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ