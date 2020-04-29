Мозырщина поддержала республиканскую акцию по наведению порядка на земле

Мозырщина активно поддержала республиканскую акцию по наведению порядка на земле. В субботнике приняли участие сотни человек – представители районной администрации, предприятий и организаций, студенты и просто неравнодушные граждане.

Главная индивидуальная особенность Мозыря – это то, что в урбанистический пейзаж гармонично вписываются природные оазисы. Одно из таких мест – Бобровское озеро. Вода притягивает сюда не только уток, но и десятки желающих отдохнуть от суеты и зарядиться энергией. Правда, очень часто после такого релакса остается мусор. В рамках республиканского субботника сюда пришли десятки человек, что навести здесь порядок.

Механик лицея геологии Василий Капчук участвовал в десятках субботниках. Считает, это хорошая традиция, которая не должна стать историей страны советов, в суверенной Беларуси субботникам есть место. С удовольствием на свежем воздухе под весенним оптимистичным ультрафиолетом трудится и молодежь. Дело позитивное – эмоции соответствующие.

На Кургане Славы в это время тоже кипит работа. Священное для мозырян место в этом году преобразилась. Появились красные звезды и туи, всего 75 деревьев, по количеству лет, прошедших со Дня Великой Победы. На Кургане славы трудились представители двух ветвей власти, исполнительной и законодательной. До Дня Победы остаются считанные дни, время на подготовку все меньше. А республиканский субботник – это возможность внести свой личный вклад в общее дело. Курган Славы – это особенное место, место трагических воспоминаний о войне, радость за Победу, скорбь за тех, кто за родину отдал жизнь. Участие в субботнике – это небольшая, но важная дань священной памяти. Неподалеку от Кургана Славы возле физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена» тоже кипела работа. Здесь убирали, красили, приводили в порядок, в общем, наводили марафет, причем, сами же представители спортивной сферы. Территорию возле здание бывшей детской больницы в рамках субботника тоже решили облагородить. В культурный вид ее приводили в порядок работники самой культурной и творческой сферы, а представители отдела образования убирали визитную карточку города – парковую зону. на субботнике были задействованы сотни человек, активная работа по наведению порядка проходила не только в городе, но и в районе. В агрогородке Криничный представители районной администрации красили заборы, бордюры, сметали дорожный мусор. Кстати, в Криничном один двор сразу привлекает внимание, в отличие от других он не спрятан за забором. Ограждение сделано так, чтобы эту цветочную красоту мог видеть любой желающий. Для хозяйки Светланы Новицкой цветы – это отдушина и радость, которой она хочется делиться. Для хозяев этого подворья, впрочем, как и для многих мозырян, субботник – не разовая акция, он длится круглогодично. Ведь порядок и благоустройство – это ежедневный кропотливый труд.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ