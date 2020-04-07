Как мозыряне защищаются от коронавируса

Сейчас все новости так или иначе связаны с темой коронавируса. Понимая серьёзность ситуации, многие уже используют средства индивидуальной защиты– маски и одноразовые перчатки. В кафе и торговых центрах стало меньше посетителей. В Мозыре владельцы торговых объектов и точек общепита соблюдают все рекомендации санэпидем служб.

Тема № 1 – коронавирус. Инфекция, о которой узнали всего пару месяцев назад, молниеносно захватывает мир, затронула буквально все. О ней пишут, о ней читают, о ней говорят, о самом популярном вирусе снимают фильмы, передачи, ведут блоги. Коронавирус приник во все сферы, скорректировал поведение каждого. Чтобы не допустить пандемии, в первую очередь санэпидем службы направили свои рекомендации в места массового скопления людей. Мозырские торговые центры сегодня практически безлюдны. Продавцы работают в масках и перчатках, в общей доступности дозаторы с антисептиком, регулярно проводится тщательная обработка торговых площадей, повсеместно памятки, рекомендации держать дистанцию между покупателями. К слову, сами покупатели в большинстве своем сознательные, защищают себя как могут. Судя по интервью, белорусская толерантность, миролюбивость и сознательность проявляется и в борьбе с коронавирусом. Мозыряне понимают – в первую очередь каждый должен позаботиться о себе и своей семье сам. Поэтому все больше используют маски и резиновые перчатки, тщательнее относятся к личной гигиене и по возможности избегают мест массового скопления людей. Сейчас главное, вести себя адекватно, в соответствии со сложившейся ситуацией. Не зря специалисты говорят, стресс только подрывает иммунную систему человека.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ