Сейчас все новости так или иначе связаны с темой коронавируса. Понимая серьёзность ситуации, многие уже используют средства индивидуальной защиты– маски и одноразовые перчатки. В кафе и торговых центрах стало меньше посетителей. В Мозыре владельцы торговых объектов и точек общепита соблюдают все рекомендации санэпидем служб.
Тема № 1 – коронавирус. Инфекция, о которой узнали всего пару месяцев назад, молниеносно захватывает мир, затронула буквально все. О ней пишут, о ней читают, о ней говорят, о самом популярном вирусе снимают фильмы, передачи, ведут блоги. Коронавирус приник во все сферы, скорректировал поведение каждого. Чтобы не допустить пандемии, в первую очередь санэпидем службы направили свои рекомендации в места массового скопления людей. Мозырские торговые центры сегодня практически безлюдны. Продавцы работают в масках и перчатках, в общей доступности дозаторы с антисептиком, регулярно проводится тщательная обработка торговых площадей, повсеместно памятки, рекомендации держать дистанцию между покупателями. К слову, сами покупатели в большинстве своем сознательные, защищают себя как могут. Судя по интервью, белорусская толерантность, миролюбивость и сознательность проявляется и в борьбе с коронавирусом. Мозыряне понимают – в первую очередь каждый должен позаботиться о себе и своей семье сам. Поэтому все больше используют маски и резиновые перчатки, тщательнее относятся к личной гигиене и по возможности избегают мест массового скопления людей. Сейчас главное, вести себя адекватно, в соответствии со сложившейся ситуацией. Не зря специалисты говорят, стресс только подрывает иммунную систему человека.
Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Как мозыряне защищаются от коронавируса
Сейчас все новости так или иначе связаны с темой коронавируса. Понимая серьёзность ситуации, многие уже используют средства индивидуальной защиты– маски и одноразовые перчатки. В кафе и торговых центрах стало меньше посетителей. В Мозыре владельцы торговых объектов и точек общепита соблюдают все рекомендации санэпидем служб.