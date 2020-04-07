В Мозыре неизвестный зашел в открытую дверь квартиры и похитил деньги

В оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД позвонила местная жительница. Она рассказала, что неизвестный через незапертую дверь проник в ее квартиру и из кошелька, который лежал в рюкзаке, похитил деньги. Информацию о преступлении оперативно передали нарядам. Сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что в квартиру мозырянки заходила женщина средних лет. Уточнив приметы, приблизили пешие и мобильные наряды в район, где могла находиться непрошенная гостья. Это частный сектор, узкие улочки. Возможностей для того, чтобы уйти от преследования, достаточно. Женщина, которую разыскивали, пыталась это сделать, даже пряталась в кустах, но милиционеры смогли найти её и задержать. Патрульные доставили беглянку в РОВД. 34-летняя неработающая жительница Копыльского ройона Минской области, ранее судимая за кражу, сообщила, что заходила в квартиру. В ходе личного обыска в кармане её куртки обнаружили и изъяли сумму денег, которая была похищена.