7 апреля православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.

Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть о том, что она станет матерью сына Божия Иисуса Христа. Благовещение относится к главным, двунадесятым праздникам. Дата из года в год не меняется – 7 апреля. Между Благовещением и Рождеством ровно девять месяцев — то есть, срок, который женщина вынашивает ребенка. В этот день в церквях проходит всенощное бдение. Священники надевают одежду голубого цвета — символ Богородицы. В нынешнее Богослужение была включена особая молитва во время распространения вредоносного поветрия. Читается она каждый день и во всех храмах. Молитва призвана защитить белорусов от коронавируса. 5 апреля в полдень, Епископ Туровский и Мозырский Леонид в главном кафедральном соборе совершил молебен о прекращении распространения коронавирусной инфекции, а после по улицам города состоялся крестный ход с особо почитаемыми святынями.