Отдел внутренних дел Мозырского райисполкома сообщает, что в связи со служебной необходимостью в настоящее время прием граждан руководством Мозырского РОВД будет осуществляться в телефонном режиме в соответствии со следующим графиком:
Начальник отдела полковник милиции Синельников Михаил
Николаевич, среда с 08:00 до 12:00, тел. 253948;
Первый заместитель начальника – начальник криминальной милиции подполковник милиции Процко Андрей Вячеславович, четверг с 08:00 до 12:00, тел.253924;
Вриод заместителя начальника, начальник милиции общественной
безопасности майор милиции Баланчук Леонид Иванович, понедельник с16:00 до 20:00, тел.253674;
Заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Ильюк Александр Васильевич, вторник с 16:00 до 20:00, тел. 253686
Об изменениях режима приема граждан будет сообщено дополнительно!
Прием граждан руководством Мозырского РОВД будет осуществляться в телефонном режиме
Отдел внутренних дел Мозырского райисполкома сообщает, что в связи со служебной необходимостью в настоящее время прием граждан руководством Мозырского РОВД будет осуществляться в телефонном режиме в соответствии со следующим графиком: