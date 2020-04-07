Отдел внутренних дел Мозырского райисполкома сообщает, что в связи со служебной необходимостью в настоящее время прием граждан руководством Мозырского РОВД будет осуществляться в телефонном режиме в соответствии со следующим графиком:

Начальник отдела полковник милиции Синельников Михаил

Николаевич, среда с 08:00 до 12:00, тел. 253948;

Первый заместитель начальника – начальник криминальной милиции подполковник милиции Процко Андрей Вячеславович, четверг с 08:00 до 12:00, тел.253924;

Вриод заместителя начальника, начальник милиции общественной

безопасности майор милиции Баланчук Леонид Иванович, понедельник с16:00 до 20:00, тел.253674;

Заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Ильюк Александр Васильевич, вторник с 16:00 до 20:00, тел. 253686

Об изменениях режима приема граждан будет сообщено дополнительно!