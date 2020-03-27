Заседание районного исполнительного комитета

Прежде, чем приступить к повестке дня, на заседании озвучили ряд кадровых назначений. Так, заместителем председателя райисполкома назначен Дмитрий Миллер. Должность начальника отдела ЖКХ заняла Лариса Крыштопенко. Поздравили и нового директора ОАО «Беларускабель». Им стал Виталий Шилов. Затем приступили к рассмотрению основных вопросов. Первый – ход подготовки сельскохозяйственных организаций Мозырского района к весенне-полевым работам в 2020 году. С докладом выступил Владимир Сидоров, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Мозырского райисполкома. Цифры в целом по району и по каждому хозяйству в частности. Планы и перспективы, наличие и готовность техники, вопросы кадрового потенциала. Сев яровых-зерновых в районе завершен. Ранняя весна скорректировала планы землеробов. В ближайшие дни начнется сев кукурузы. Председатель райисполкома Елена Павлечко отметила, что важно ничего не упустить. От правильной подготовки почвы и сева до необходимой подкормки и исключения потерь при уборке урожая. Только качественное выполнение всех этапов позволит добиться хороших результатов, которые район демонстрирует на протяжение последних лет. Второй вопрос повестки дня – реализация Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016- 2020 годы» в 2019 году. Целью программы являются стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Для достижения этих целей выполнен ряд задач. За 2019 год в районе родилось 1342 ребенка. Детская смертность снизилась более чем на 33%. В 2019 проведено 467 абортов без медицинских и социальных показаний. Однако, после предабортного консультирования 171 женщина приняла решение сохранить беременность. Среди реализуемых подпрограмм госпрограммы: профилактика и контроль неинфекционных заболеваний, предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, туберкулеза, профилактика ВИЧ-инфекций. Выполнение всех пунктов позволит решить проблемы демографии в стране.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ