В три раза больше прошлогоднего. Капитальные ремонты жилого фонда

Капитальные ремонты жилого фонда в этом году вышли на рекордный уровень. Для примера, в первом полугодии запланировано выполнить объем работ, который превышает аналогичный период прошлого года в три раза.

Новый, свежий имидж в 2020-м приобретут дома, которые построили почти полвека назад – в 72-м и 73-м годах двадцатого столетия. Объемы капитального ремонта жилого фонда в сезоне увеличились практически в разы: если в первом полугодии 2019-го в плане коммунальников стояли 12 600 квадратных метров, то за аналогичный период этого года – 30,7 тысяч квадратов.

Жильцы дома 160 по улице Интернациональной сегодня практически ежедневно встречаются со специалистами-ремонтниками. В программе преображения – работы по тепловой модернизации, реставрации фасада, ремонту кровли, замене входных групп. А вот на такие задачи, как замена окон в квартирах или марафет внутри подъезда, фонд капремонта не рассчитан. График капремонта города и района ежегодно составляется, исходя из размера финансирования. И публикуется на официальном сайте районного исполнительного комитета. Принцип постановки дома на капитальный ремонт стандартный: чем старше, тем шансов больше. Стоимость одного объекта отталкивается от его площади. Многое зависит от состояния самого дома. Что касается сроков выполнения, коммунальники стараются действовать максимально быстро, но не в ущерб качеству.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ